شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت الفنانة سوسن بدر، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون البرتقالي ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

إطلالة سوسن بدر

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سوسن بدر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سوسن بدر، تسريحة شعر مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها وتكشف جمالها. ولكن اللافت كان لونها الصارخ.

مسلسل سوسن بدر الجديد

كشفت منصة «WATCH IT»، عن الإعلان الدعائي الرسمي للجزء الثاني من مسلسل «أم الدنيا»، بطولة الفنانة سوسن بدر، والذي يعد أكبر مسلسل درامي وثائقي، يرصد تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي.

تفاصيل مسلسل «أم الدنيا» الجزء الثاني

ويأتي مسلسل «أم الدنيا »الجزء الثاني تحت شعار «إحنا مين؟»، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي، ويتكون العمل من 15 حلقة.

مسلسل أم الدنيا يسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور

مسلسل أم الدنيا..الحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة.

وشارك في صناعة السلسلة لجنة ضمت عددًا كبيرًا من علماء المصريات والتاريخ المصري الحديث بجانب لجنة من المتخصصين في مجالات مختلفة لمراجعة كافة المعلومات والسياقات التاريخية التي وردت في السلسلة وذلك لضمان تقديم عمل توثيقي هو الأول من نوعه الذي يسرد تاريخ مصر مرورًا بكل الحضارات. السلسلة أيضًا هي جزء من مشروع كبير لإنتاج وثائقيات عن الدولة المصرية بشكل محترف وعلمي.

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