فاجأت الفنانة البحرينية حلا الترك جمهورها بإعلانها النعاون مع الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري من أجل تنفيذ ديو غنائي جديد، وذلك على الرغم من الأزمة التي لا تزال تعيشها الفنانة البحرينية الشابة بسبب قضيتها مع والدتها منى السابر.

وقد نشرت حلا الترك عبر حسابها على “انستجرام” الصورة الدعائية الأولى لأحدث أعمالها الغنائية والتي تجمعها مع النجم اللبناني جاد شويري، الديو الجديد يحمل عنوان “ليالي الصيف” ومن إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز.

وعلقت حلا الترك على الصورة فكتبت: “قريبا أغنية (ليالي الصيف) مع الفنان جاد شويري، من إنتاج بلاتينيوم ريكوردز”.

بدوره روج جاد الشوري للأغنية عبر نشره صورة له من كواليس العمل عبر حسابه على انستغرام.

وقد اثار الاعلان موجة من الانتقادات ضدها نظرا لاهتمامها بأعمالها الفنية وتجاهل أزمتها مع والدتها منى السابر التي ظهرت لوسائل الإعلام في الأشهر الماضية.