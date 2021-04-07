نشرت النجمة الجزائرية “أمل بوشوشة” صور تجمعها بإبنتها الصغيرة «ليا» مع كعكة عيد ميلاد مصممة بشخصيات كرتونية عبر حسابها الموثق بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” من كواليس احتفال عائلي بعيد ميلادها الرابع، عقد باحد الاماكن المفتوحة بالنهار. وأرفقت أمل الصور بالتعليق قائلة :” كل عام وأنتِ كل شئ يا إبنتى.. ليا”.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد كبير من المتابعي النجمة أمل بوشوشة مع تلك الصور بشكلٍ لافت، التى شهدت ظهورًا نادرًا لإبنتها الجميلة، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وطرافتها. فيما أشار البعض أنها تشبه والدتها الفنانة إلي حدٍ كبير.

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وفي السياق الفنى، نشرت أمل بوشوشة منذ أيام البرومو الرسمي لمسلسل “على صفيح ساخن“، مشيرة الى أن “أفراد عائلة العمل يشبهون كل فرد منا، أنت وأنا… في مواجهة كل ذلك القهر الذي يجري على أرضنا التي تخفي في باطنها عكس ظاهرها كأبنائها، وقبل كل شيء، يواجهون انفسهم بملائكتها وشياطينها بإثارة وتشويق في عوالم جديدة خطرة وعميقة وصادمة… وواقعية من لحم ودم”.

سيشكل حضور النجمة الجزائرية أمل بوشوشة مفاجأة لجمهورها في مسلسل “على صفيح ساخن” الذي تنافس به في موسم دراما رمضان 2021 حيث ستطل امل في بداية العمل «بالحجاب» ومن ثم ستطل في أجزاء من العمل دون حجاب.

وتؤدي بوشوشة في العمل شخصية “هند” و التى تملك صالون تجميل وهي من عائلة سورية متواضعة كانت بحالة جيدة قبل الحرب ومن ثم تتعرض لانكسارات وحصلت مشاكل داخل العائلة حيث سنشهد المواجهات بين أفراد العائلة. وبذلك انضمت أمل لقائمة العديد من الفنانات اللواتي سيظهرن بالحجاب في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل وهم نادين نجيم ونسرين طافش ودرة زروق.

كما تطل أمل بوشوشة خلال الموسم الرمضاني أيضًا ببطولة مسلسل ” داون تاون” للمخرج زهير قنوع.