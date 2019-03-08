ليدي غاغا تطلب الزواج من برادلي كوبر!

نشرت مجلة In Touch تقريراً جديداً تحدثت فيه عن طلب النجمة العالمية ليدي غاغا الزواج من الممثل الأميركي برادلي كوبر بعد أشهر من محاولتها تجاوز مشاعرها نحوه بسبب ارتباطه بعارضة الأزياء أيرينا شايك.

وطبقا لما نشرته المجلة فإن برادلي صدم بطلب ليدي غاغا الزواج منه، إلا أنها لم تكن نادمة على قيامها بذلك. وجاءت هذه الفضيحة بعدما تفجرت بينهما مشاعر قوية على مسرح جوائز الأوسكار عندما أديا أغنيتهما أمام الحضور.

موقع Gossip Cop نقل عن مصدر مطلع قوله أن العلاقة بين برادلي كوبر وليدي غاغا ليست سوى علاقة صداقة قوية، وأنه لا صحة لما قيل عن تقدم ليدي غاغا بطلب الزواج من برادلي كوبر