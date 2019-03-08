الصفحة الرئيسية فن ليدي غاغا تطلب الزواج من برادلي كوبر!

ليدي غاغا تطلب الزواج من برادلي كوبر!

بواسطة -
0 92

نشرت مجلة In Touch تقريراً جديداً تحدثت فيه عن طلب النجمة العالمية ليدي غاغا الزواج من الممثل الأميركي برادلي كوبر بعد أشهر من محاولتها تجاوز مشاعرها نحوه بسبب ارتباطه بعارضة الأزياء أيرينا شايك.

وطبقا لما نشرته المجلة فإن برادلي صدم بطلب ليدي غاغا الزواج منه، إلا أنها لم تكن نادمة على قيامها بذلك. وجاءت هذه الفضيحة بعدما تفجرت بينهما مشاعر قوية على مسرح جوائز الأوسكار عندما أديا أغنيتهما أمام الحضور.

موقع Gossip Cop نقل عن مصدر مطلع قوله أن العلاقة بين برادلي كوبر وليدي غاغا ليست سوى علاقة صداقة قوية، وأنه لا صحة لما قيل عن تقدم ليدي غاغا بطلب الزواج من برادلي كوبر

Lady Gaga Oscars 2019

ليدى جاجا

Lady Gaga Oscars 2019

ليدى جاجا

Lady Gaga Oscars 2019

ليدى جاجا

Lady Gaga Oscars 2019

ليدى جاجا

Lady Gaga Oscars 2019

ليدى جاجا

Lady Gaga Oscars 2019

ليدى جاجا

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.