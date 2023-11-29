أعربت النجمة الشابة ياسمين رئيس عن فخرها بانتمائها لدولة فلسطين بنشر صورة لجواز سفرها الفلسطيني.

ياسمين رئيس تنشر جواز سفرها الفلسطيني

ولم تعلق ياسمين رئيس على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق Instagram بخاصية Stories على صورة جواز السفر.

يذكر أن ياسمين رئيس تفتحر دوما بأصولها الفلسطينية، في 2020، أعادت ياسمين نشر صور مدينة يافا بـ فلسطين، عبر حسابها على Twitter، وعلقت كاتبة: “هناك عاش جدي ووُلِد أبي مهما أنكرتم ذلك”.

ياسمين تدعم القضية الفلسطينية

في سياق متصل، نشرت ياسمين رئيس، صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، لعلم دولة فلسطين، معلنة دعمها لهم، في ظل قصف قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

آخر أعمال ياسمين رئيس

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية “فيلم أنا لحبيبي” ، وشارك في بطولته كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها “ليلى” ياسمين رئيس ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

ياسمين رئيس – فيلم الفستان الأبيض

تقوم ياسمين رئيس حالياً باستكمال تصوير مشاهدها في فيلمها ” الفستان الأبيض” وقالت ياسمين “أقوم بدور فتاة تدعي وردة وهي تعمل عاملة بمطعم وجبات سريعة خلال أحداث الفيلم”.

تدور أحداث فيلم “الفستان الأبيض” في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر”.

وقد احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخراً بعيد ميلاد ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكشن. فيلم “الفستان الأبيض” بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

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