أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن استيائها من بعض الفنانين الذين يقومون بفضح برنامج المقالب للفنان رامز جلال بالرغم من تقاضيهم أموالا طائلة مقابل المشاركة في هذا البرنامج، قائلة :”رامز جلال أنا أحبه واحترمه.. في ناس داشه علي تسألني ليش ما طلعتي مع رامز جلال مرة ثانية.. أنا وايد أحبه ودمه خفيف وبرنامجه متعوب عليه”.

وأضافت عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات”: “الفنانيين اللي قاعدين يتكلموا عن رامز جلال وأن ده مقلب.. انتوا المفروض أنكم راضيين تروحوا البرنامج وما رحتوا إلا لما استلمتوا الفلوس.. ليش نفضح الناس ونتكلم”.

وأوضحت: “ترا أنا في بداية الكاميرا الخفية مال رامز جلال ما كنت أدري.. ورايحة طريق طويل في كازابلانكا في المغرب وبعدين دريت.. وعلى فكرة ترى رامز جلال ما يبي أي فنان يدري أن هذا مقلب.. وعيب وايد على ناس تتكلم إحنا عارفين وندري.. إنتوا واخدين مبلغ زين ليش تتكلمون إنكم تدروا”.

وتابعت: “برنامج جلال متابع وحلو ودمه خفيف زي رامز جلال وإنتاجه قوي.. هما دايما لما يشوفوا البرنامج ناجح وتريند لازم يكسروا مجاديفه.. بالعكس يا رامز جلال متسمعش كلام حد وعايزين برامج تانية”.

واختتمت حديثها، قائلة: “يعني في سين من الناس لما اتأكدوا أنه ده برنامج رامز جلال بكل أدب واحترام اعتذروا.. فنانين من الكويت وفي منهم ربعي.. قالوا ما لنا خلق وما راحوا ورفضوا الفلوس.. وفي ناس راحت وصورت وخدت الفلوس وفضحت الريال”.

ويأتي هذا التعليق من هيا الشعيبي بعد حديث مواطنتها الفنانة هند البلوشي في آخر لقاء تليفزيوني عن رفضها لإذاعة حلقتها مع رامز جلال بعد تصويرها رغم تقاضي أجرها بالكامل، وهو ما جعل الكثير من متابعيها يربطون بين كلام الشعيبي وتصريح هند.

وقالت هند البلوشي، إنها عندما شاركت في البرنامج لم تكن تعلم أنّه مقلب، وأنها عندما صوّرت الحلقة، رفضت أن يتم عرضها، مضيفة أنها رفضت عرض الحلقة لأنها لم ترغب في أن يراها الجمهور بالصورة التي ظهرت عليها.

وعقبت هند البلوشي أنها رفضت الحصول على المقابل المادي من الحلقة وتركت “الظرف” الخاص بمقابل الحلقة قبل مغادرتها المكان ولكن أحد بنود التعاقد جعلها تحصل على مقابلها المادي.

وتابعت أنها احتفظت بالمال الذي حصلت عليه نظير مشاركتها في البرنامج لأنّ العقد ينص على أنه من حق الضيف الاحتفاظ بالمال سواء وافق على عرض الحلقة أو لم يوافق.