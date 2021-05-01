تقمصت الفنانة الشابة ليلي زاهر شخصية النجمة الكبيرة شريهان فى إعلانها الرمضاني الجديد، حيث أعادت نفس حركاتها بالرقص والغناء فى الإعلان، وذلك فى فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى على تطبيق “تيك توك“، لتنال إعجاب عدد كبير من متابعيها، حيث حقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة و110 آلاف إعجاب.

وارتدت الفنانة ليلي أحمد زاهر، ملابس سوداء اللون تقترب من نفس الإطلالة التى ظهرت بها النجمة الكبيرة شريهان فى إعلانها الجديد، بينما سارت على خطاها فى محاولة لتقليد حركاتها الإستعراضية، يأتى هذا فيما لايزال يجذب ظهور النجمة الكبيرة شريهان، اهتمام معجبيها، بعد عودتها للظهور مرة أخرى بعد غياب لأكثر من 19 عامًا، فى إعلان تجسد فيه قصة تغلبها على المرض.

هل نجحت ليلى زاهر في تقليد شريهان؟ (الصورة من إنستجرام)

وتباينت الآراء حول أدائها في مقطع الفيديو، حيث رأى بعض المتابعين أن الفنانة الشابة تبدو عفوية، فيما أشار آخرون إلى أنها لا تقارن بموهبة النجمة الإستعراضية شريهان، وقال أحد المتابعين: «مفيش حد زي شيريهان»، واستكمل آخرون: «متحاوليش، عشان مش هتعملي فوازير».

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يُذكر أن النجمة الكبيرة شريهان احتلت صدارة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتريند الأكثر مشاهدة بعد ساعة واحدة من عرض أول إعلان لها بعد غياب تام عن جمهورها امتد 19 عامًا، وأبدى عدد كبير من رواد المواقع الاجتماعي تأثرهم بفكرة الإعلان الذي اختصر قصة معاناة شريهان في 30 ثانية فقط.

الإعلان تدور فكرته حول كيف بدأت شريهان نجوميتها بحلم الشهرة، ثم دخول عالم الاستعراضات مع الفوازير، وانتهاء هذا الحلم بعد تعرضها لحداث سيارة تسبب في خضوعها لعدة جراحات في الظهر، وبعدها أزمتها الصحية الشهيرة، وكيف انتصرت على كل هذه الصعوبات وعادت لتتألق من جديد.

وقدمت النجمة شريهان الإعلان بطريقتها الاستعراضية المميزة واستوحت أجواء فوازير ألف ليلة وليلة، بمشاركة فرقة راقصة سبق وان شاركت معها في تصوير مسرحيتها التي لم تعرض بعد “كوكو شانيل”.

من ناحية أخري، تألقت الفنانة ليلي أحمد زاهر مؤخرا ببطولة مسلسل “في بيتنا روبوت” مع عدد من الفنانين الشباب، كما إسندت إليها مهمة تقديم “برنامج هزر فزر” بدلا من الفنانة الشابة هنا الزاهد،

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