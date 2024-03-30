تحدثت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر خلال لقاء إعلامي عن موعد زفافها إلى الفنان هشام جمال، مؤكدةً أن والدها وافق على هذه الخطوبة بعدما تأكد أن هشام يُعتمد عليه ويستطيع الحفاظ عليها.

وقالت ليلى: “هشام جمال راجل، ويمكن لو حد تاني غيره بابا مكنش هيتقبل الموضوع بالطريقة دي”. وأضافت: “أنا كان عندي فكرة إن بابا عمره ما هيجوزني، ولكن هشام أتكلم مع بابا وخرّجني من الموضوع خالص، وهو دايماً يشجعني ومبسوط بنجاحي ووشّه حلو عليا”.

موعد زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

وعن موعد حفل الزفاف، قالت الفنانة الشابة ليلى زاهر: “الفرح لسّه متحددش ولكن هيكون قريب إن شاء الله”.

هشام جمال يتحدث عن تفاصيل خطبته لـ ليلى زاهر

وقال هشام جمال خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس معه ومع ليلى في برنامج “صاحبة السعادة” “أنا إتقدمت لزيزو في النادي الأهلي، علشان الناس تعرف أد إيه أنا أهلاوي”.

وأضاف “كان عندنا حاجة وإتقابلنا في النادي، وبعد ما خلصنا الموضوع كان رايح عزاء وأنا رايح نفس العزاء، وقعدنا نتغدى في النادي مع بعض، وفجأة خطفته بسؤال هنعمل إيه في موضوع ليلى”.

وتابع “أول سؤال سأله والدها كان الموضوع بدأ إمتى، فقلت له متخافش أنا معملتش أي حاجة تتخطى حدود الأدب والاحترام، وإتكلمنا 4 ساعات، وبعد العزاء كملنا كلام لغاية الساعة 2 الصبح”.

أوضح هشام جمال أنه حرص على طمأنة الفنان أحمد زاهر على النقطة الأهم بالنسبة له قائلا: “حكيت له كل حاجة ممكن تبقى مهم يعرفها، وليه إحساسي كده ناحية بنتك، وليه شايف إنك المفروض توافق، وطمنته على حاجات كثيرة”.

واستكمل حديثه قائلًا “هو مشكلته الرئيسية إنه بيحب بناته جدا وخايف عليهم، وطمنته بمنطق متخافش عليها”.

إعلان الإرتباط الرسمي

وكانت ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، قد أعلنت ارتباطها رسميًا بالمنتج والفنان هشام جمال، وشاركت متابعيها على صفحتها الشخصية على “إنستجرام” عدة صور رومانسية لها برفقة هشام جمال، وعلقت قائلة: “الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا .. من ايام قليله كانت قراية الفاتحه وان شاء الله الخطوبه قريبا .. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير”.

أعمال ليلى زاهر

يذكر أن ليلى زاهر شاركت في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

قصة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تدور أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة عن قصة حقيقية، حول شيماء، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ تيك توك، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

ومسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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