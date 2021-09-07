شاركت ليلى اسكندر، الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية، صورة جديدة لزوجها الفنان السعودي يعقوب فرحان وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت ليلى اسكندر، على الصورة التي بدا فيها يعقوب بشكل غريب، كاتبة: “عسى ما شر ”.

كما تفاعلت ليلى اسكندر مع تعليقات متابعيها على الصورة حيث ردت على من سألها “وشصاير له؟ ” بالقول “مسكين ما نام هنا كان قاعد يفلح بالصخر”.

فيما ردت على متابع اخر قال: “واضح ليلة تغار عليه وقررت تحط وصورته وهو توه قايم من النوم” بالقول لا لا …هنا مو قايم من النوم هنأ لسه ما نام الله يهينك ”.

فيما ردت على متابع اخر كتب “شكلها تسوي له سوء سمعه ههه” بالقول ” لا ابد حبيبي هذا من كواليس رشاش مو نايم …شوفو قديش تعذب عشان يطلع بالصورة الصح ”.

يذكر ان مسلسل رشاش، الذي شارك يعقوب الفرحان في بطولته وتم عرضه على منصة شاهد الرقمية، قد حقق نجاحا كبيرا ويعد الأقوى إنتاجية والأكثر مشاهدة في السعودية.