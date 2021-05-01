رغم ظهورها بشكل دائم على السوشيال ميديا في شهر رمضان من خلال مقاطع فيديو لتعليم متابعيها اللغة الفرنسية، أعادت منشورات للفنانة ليلى اسكندر الحديث بين متابعيها حول وجود خلاف وزعل مع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

وشاركت ليلى عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بمقولة كتب فيها “شكرا لمواقف أيقظتني وصنعتني من جديد. وشكرا لعلاقات توقعت منها الكثير ووجدت منها القليل. وشكرا لدروس لم تكن في الحسبان”.

كذلك نشرت عبارة أخرى كتب فيها: “أمي اخبرتني مرة ان الناس تبدأ بفهم قيمتك عندما تتوقف عن بذل الجهد من أجلهم”. وتركت الفنانة اللبنانية الكثير من علامات الاستفهام لدى متابعيها حول علاقتها بزوجها، وارجع البعض منهم هذه المنشورات لوجود خلاف بسيط او اختلاف مع يعقوب لا تعلن عنه بشكل مباشر على العلن.ونشرت ليلى صورة لها عبر صفحتها وكانت فيها بكامل تألقها وجمالها، الا ان تعليقها عليها زاد من مخاوف محبيه حول عودة المشاكل مع زوجها، اذ كتبت “علمني شيئا جديدا وسأريك كل معرفتي”.



