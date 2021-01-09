شاركت الفنانة ليلى عبدالله متابعيها على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة لها بمناسبة عيد ميلادها حيث علقت عليها “عيد ميلاد سعيد لي”.

غير ان الصور اثارت الجدل بين متابعي ليلى عبدالله حيث تعرضت لانتقادات من قبل البعض بسبب التقاطها من الخلف حيث حاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “لا تكونين انعديتي من رانيا يوسف بس هي سوت دعاية لخلفيتها من كتفها ” و “خلاص شفنا الخلفيه اللي تحت والنقانق اللي ع راسج فوق ..ها ارتحتي؟؟؟”.

يذكر ان ليلى عبد الله​ ممثلة لبنانية مقيمة في ​الكويت​، إنطلقت بمسيرتها الفنية من ​الدراما الخليجية​، وخصوصاً الكويتية، محققةً شهرةً واسعةً، على الرغم من كل الصعوبات التي وقفت في وجهها.

وشاركت ليلى عبد الله في برنامج للمواهب عندما كانت صغيرة، وظهرت في فيديو كليب مع الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​، أما دخولها في مجال التمثيل فكان من باب الصدفة، وبدأت مسيرتها ببعض الأدوار الصغيرة، ويعد مسلسل “​تو النهار​” بداية شهرتها وإنطلاقتها الفنية.

يذكر ان اخر اعمال ليلى عبدالله كان مسلسل “رحلة إلى الجحيم” والذي تعرض الى هجوم بسبب بعض مشاهده الجريئة غير ان ليلى عبدالله قالت أن “المشاهد التي وصفوها بالجرأة لا تحمل أي شيء من ذلك، فالأمر كله يدور في فلك طبيعة الشخصية لا أكثر ولا أقل، بل توقعت أن يكون الهجوم على مشاهد أخرى كمشهد تدخيني للسيجارة أو عندما أشرب، والتي أقدمت عليه الشخصية نتيجة إحساسها بأنها ستموت خلال أيام فأقبلت على ملذات الحياة أكثر”.