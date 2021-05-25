أقدمت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله، على إزالة واستخرج مادة الفيلر من شفتيها بعدما تسبب لها في آلام والتهابات وتغير كلي في شكلها.

ونشرت ليلى عبدالله صورة لها عبر خاصية “الستوري” بتطبيق “سناب شات”، خلال عملية إزالة الفيلر، وعلقت: “ادعولي.. اليوم عملت إزالة فيلر”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة ليلى عبدالله، وهي تخضع لجلسة إزالة واستخراج الفيلر من شفتيها، مع تعليقات مشجعة لها على اتخاذ تلك الخطوة، لا سيما أنها جاءت بعد الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغير شكلها كلياً.

وأكدت ليلى عبدالله أنها كانت خائفة للغاية من العملية، ودقات قلبها كانت تتسارع بشدة خلال خضوعها لعملية إزالة الفيلر، لكنها نجحت بالنهاية في التخلص من المادة التي وصفتها بـ”المؤذية”. وأضافت الممثلة الشابة أن بعض الأطباء يكذبون على السيدات، ويقولون إن المادة مصنوعة من أحماض الفواكه، وكلها مواد طبيعية على عكس الواقع تماماً، داعية الله أن يخفف ألمها وجرحها سريعاً.