احتفلت الفنانة الشابة ليلى عدنان التي اشتهرت بدور الطفلة “سو” في مسلسل “الكبير أوي ” بحفل زفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

زفاف ليلى عدنان

ارتدت ليلى فستان أنيق من اللون الأبيض وتميزت بقصة كب أنيقة، وكان الفستان به بعض التطريزات الناعمة التي كشفت عن ذوق العروس المميز.

وحرص عدد كبير من الأصدقاء والأقارب على حضور حفل الزفاف، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وفي عام 2021 احتفلت ليلى عدنان بخطوبتها من شاب خارج الوسط الفني يدعي عمرو أسامة، وشاركت وقتها بعدد من الصور مع خطيبها.

من هي ليلى عدنان؟

ليلي عدنان هي الطفلة التي شاركت كضيفة شرف في “مسلسل الكبير أوي” بشخصية “سو”، ويعد هذا الدور هو الأشهر للطفلة ليلى التي شاركت بعد ذلك في مجموعة من الأعمال الفنية يصل عددها إلي 15 عمل فنى، منها مسلسل بنات سوبرمان عام 2016، مسلسل الشريط الأحمر عام 2018، مسلسل شبر ميه ومسلسل بلا دليل عام 2019

ليلى عدنان في الكبير أوي

ويشار إلى أن أشهر أعمال ليلي عدنان “مسلسل الكبير أوي” جمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة المصرية إلي جانب أحمد مكي ودنيا سمير غانم مثل هشام إسماعيل ومحمد شاهين وآخرين، وهو ومن إخراج إسلام خيري وأحمد الجندي وهشام فتحي. وتدور أحداث العمل حول الحياة في قرية “المزاريطة” وعمدتها الذي تزوج امرأة أميركية وأنجب منها ولدين توأم نشأ أحدهما في الصعيد والثاني في الولايات المتحدة الأميركية.

وتتخلل الأحداث بعض المواقف الكوميدية التي يسببها الاختلاف بين الشقيقين وخصوصاً أثناء تنافسهما على مركز العمدة. ويؤدي مكي أدوار الأب والتوأمين ويتفق الأخيران على إقامة انتخابات حيث يسعى كل منهما إلى الحصول على تأييد أهل القرية إلى أن يفوز أميركي المنشأ بالمنصب.

آخر أعمال ليلى عدنان

ومن الجدير بالذكر أن اخر أعمال ليلى عدنان مسلسل حي السيدة زينب، الذي تدور أحداثه حول الشربيني الذي يترك بيت العائلة في رحلته السنوية للبحث عن اليقين والتقرب الى الله في خلوته التي لا يعلم أحد مكانها، تاركا وراءه صراعا كبيرا على السلطة والمكانة.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: سوسن بدر، محمود عبد المغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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