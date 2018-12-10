الصفحة الرئيسية فن ليلى علوى تتصدر غلاف مجلة Vogue بإطلالة ساحرة!

ليلى علوى تتصدر غلاف مجلة Vogue بإطلالة ساحرة!

بواسطة -
0 1225
ليلى علوي

ليلى علوي

تصدرت صورة الفنانة ليلى علوى غلاف مجلة فوج العربية لشهر ديسمبر الحالى، حيث جاءت صورة الفنانة المصرية فى صدارة عدد المجلة، والتى احتفت – أى ليلى علوى – بدورها، بنشر صورتها على غلاف المجلة، ونشرت نسخة منها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى

وكتبت ليلى علوى تعليقا على الصورة: “الفن هو أداتنا الأساسية لمحاربة الظلام.. ليلى علوى تسيطر على العدد الصادر فى شهر ديسمبر، حيث تأتى الممثلة المصرية الحائزة على جائزة فى الافتتاحية”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

في عشق ليلى👑 #Repost @voguearabia • • • • • "Art is our primary tool for fighting darkness." @lailaelouiofficial reigns in our #DecemberIssue, as the award-winning Egyptian actress opens up about her rise to success, the importance of honesty, and her newest work. Pick up your copy now to read the full interview, and discover the stunning shoot. . . . #VogueArabia #LailaEloui #ArabStars #ArabCinema Photography @aezzeldinn Style @boosykaat Crown @dina.mourad Hair @hairnflair961 Makeup @dianaharbymua Assistants @omneyamourshed @lana.kovalchuk Location @cairocamerastudios Production @snapfourteen

A post shared by LailaElouiOfficial (@lailaelouiofficial) on

ويبدو أن هذه الكلمات من تعليق المجلة على غلافها، وقد نقلتها الفنانة عنها، كما أنها تشير إلى حضور النجمة ليلى علوى، فى شهر نوفمبر الماضى، عرض فيلم “المصير”، للمخرج الراحل يوسف بشارع الحبيب بورقيبة مع الجمهور التونسى، وقالت كلمة – حينذاك – قبل عرض الفيلم وسط حشد جماهيرى كبير، أكدت فيها حبها للشعب التونسى ولمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وأكدت رسالة الفيلم المهمة لكل الشعوب العربية، وأن الأفكار لا يمكن ردعها أو محاربتها مثل الجيوش، وذلك لأن للفكر أجنحة، كما ذكر على لسان أبطال الفيلم

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.