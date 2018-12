ليلى علوى تتصدر غلاف مجلة Vogue بإطلالة ساحرة!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

في عشق ليلى👑 #Repost @voguearabia • • • • • "Art is our primary tool for fighting darkness." @lailaelouiofficial reigns in our #DecemberIssue, as the award-winning Egyptian actress opens up about her rise to success, the importance of honesty, and her newest work. Pick up your copy now to read the full interview, and discover the stunning shoot. . . . #VogueArabia #LailaEloui #ArabStars #ArabCinema Photography @aezzeldinn Style @boosykaat Crown @dina.mourad Hair @hairnflair961 Makeup @dianaharbymua Assistants @omneyamourshed @lana.kovalchuk Location @cairocamerastudios Production @snapfourteen