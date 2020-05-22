نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي، عبر حسابها على انستغرام ، تسجيل صوتي علقت من خلاله على أحداث حلقة الامس من مسلسل الاختيار.

وقالت ليلى علوي باكية: “حلقة النهاردة رهيبة، يارب ترحمهم هما من الشهداء..لازم نعرف ايه اللي بيحصل، احنا بنسمع وبننسى وبننشغل، لازم كلنا ندعيلهم ونقرالهم الفاتحة، ويارب ينصرهم وينصر بلدنا واكرم ولادهم أخر كرم، يارب تحفظنا وتحفظ بلدنا وكل شبر في أرضنا”.

وكانت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الاختيار، والتي عرضت في الامس، قد دارت احداثها حول ملحمة “كمين البرث”، التي استشهد فيها المُقدِّم أحمد منسي، الضابط بالقوات المسلحة المصرية، قائد الكتيبة “103 صاعقة” مع رجاله، بعد معركة شرسة مع عناصر تكفيرية.

مسلسل “الاختيار” من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، عابد عناني، إسلام جمال، حازم سمير بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين سيظهروا كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل.