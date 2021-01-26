حرصت الفنانة المصرية ليلى علوي على توجيه رسالة الى ابنها خالد للتأكيد على متانة علاقتهما فقامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعهما عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت ليلى علوي على الصور كاتبة: “أكتر لحظة بلاقي نفسي مش عارفة اتكلم أو أعبر عن اللي حاسة بيه هي اللحظة اللي بتكلم فيها عنك عن ابني وسندي وضهري في الدنيا”.

وتابعت :”بيتهيألي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب، خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بادعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه واكتر”.

خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بادعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه واكتر. pic.twitter.com/dgShxLbeGN — ليلى علوي (@LailaEloui) January 26, 2021

وقد انهالت التعليقات على، حيث قارن الكثير من المتابعين بينه وبين الفنان أكرم حسني، حيث قال أحدهم: “شبه أكرم حسني شويه” بينما قال اخرون انه يشبهها حيث كتبت احداهن “ماشاء الله شبهك اوي سبحان الله ربنا يخليهولك يااارب”.

يذكر أن خالد، هو ابن ليلى علوي، بالتبني، ويبلغ من العمر حاليا 19 عاما. حيث أنها كشفت في حوار تلفزيوني سابق لها أنها اتخذت قرار التبني بعد رحيل قريبتها، وأن الله عوضها بخالد عن نعمة الإنجاب، وأصبح يملك كل تفكيرها ويسيطر على حياتها.