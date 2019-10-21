ليلى علوي تدعو النساء للمشاركة في هذه المبادرة

شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي في مبادرة للتوعية ضد سرطان الثدي، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت “علوي” على الصورة: “في كل يوم وكل وقت وكل مرحلة من حياة الست لازم تكون مهتمة بشكل خاص بصحتها ولياقتها بشكل عام.. ولأن صحتك حياة مش بس ليكي لكن لكل اللي حواليكي من عيلة وقرايب وأصحاب ومجال عمل بتقدميله اقصى جهد تقدري عليه كل يوم انتي كمان لازم يكون ليكي وقت وحساب واهتمام”.

وتابعت: “بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، بادعو كل بنت وست وأم وجدة، أنها تتطمن على نفسها وتحب نفسها وتهتم بتفاصيلها زي مابتهتم بتفاصيل كل حاجة حواليها”.

واختتمت ليلى علوي كلامها قائلة:” دمتن سالمات محبات ناجحات ومتحققات”.

يشار إلى أن عدد من الفنانين شاركوا في شهر التوعية ضد سرطان الثدي وأبرزهم الفنانة علا رشدي، والفنانة التونسية درة زروق وغيرهم من نجوم الفن.