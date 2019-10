ليلى علوي تدعو النساء للمشاركة في هذه المبادرة

View this post on Instagram

في كل يوم وكل وقت وكل مرحلة من حياة الست لازم تكون مهتمة بشكل خاص بصحتها ولياقتها بشكل عام .. ولأن صحتك حياة مش بس ليكي لكن لكل اللي حواليكي من عيلة وقرايب واصحاب ومجال عمل بتقدميله اقصى جهد تقدري عليه كل يوم انتي كمان لازم يكون ليكي وقت وحساب واهتمام .. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الصدي بادعو كل بنت وست وام وجدة انها تتطمن على نفسها وتحب نفسها وتهتم بتفاصيلها زي مابتهتم بتفاصيل كل حاجة حواليها .. دمتن سالمات محبات ناجحات ومتحققات #ليلى_علوي #Laila_Eloui #pinktober #breastcancerawareness