شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بالبوستر الرسمي الجديد لـ «مسلسل زى القمر» حكاية ست الهوانم، الذي انفردت عليه بمفردها وأطلت فيه بالحجاب والجلباب.

كما كشفت الفنانة ليلى علوي من خلال مقطع فيديو لها مع فريق العمل عن اللحظات الأخيرة من كواليس تصوير حدوته ست الهوانم المقرر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن سلسلة حكايات مسلسل زى القمر، وظهرت بملابس الشخصية التي تقوم بها ضمن الأحداث. وأطلت بنفس الزيّ الذي كانت ترتديه علي البوستر الرسمي للعمل.

الفنانة ليلى علوي احتفلت بعودتها للشاشة الصغيرة بعد غياب دام 5 سنوات، وقالت في هذا المقطع الذي نشرته: يا جماعة إحنا بنصور من 6 الصبح، وعملنا كذا لوكيشن، الناس الجميلة الجدعة دي كلها شغالة، وإحنا النهاردة آخر يوم تصوير في (ست الهوانم).

ويعتمد “مسلسل زى القمر” على فكرة الحكايات المنفصلة، حيث تكون كل حكاية من بطولة عدد من الفنانين بعنوان منفصل وتفاصيل مختلفة عن باقي الحكايات وتعرض كل حكاية على 5 حلقات، وكانت البداية مع حكاية “حتة مني” للنجمة إلهام شاهين” وتعرض الأن حكاية ثانية من بطولة جومانا مراد بعنوان “مش هنفرح بيكي”.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي التلفزيونية كان “مسلسل هي ودافنشي”، الذي شاركها في بطولته النجم خالد الصاوي، والذي عرض في رمضان 2016، وتدور قصة المسلسل حول إطار من الكوميديا السوادء.

كما تعود ليلى علوي إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بـ”فيلم ماما حامل”، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية، خلال أحد المواسم هذا العام، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية. الفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلي علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.