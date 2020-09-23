بعد انتشار تحدٍ جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعتمد على نشر صورة للنجم أو الفنان من طفولته بجوار صورته في الفترة الحالية، قررت الفنانة الكبيرة ليلى علوي المشاركة في ذلك التحدي، بنشر صورتها في مرحلة الطفولة مقارنة بصورتها الحالية، عبر حسابها على “إنستغرام”، ولاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها.

كما شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها عبر “إنستغرام”، بمقطع فيديو يرصد توديعها للصيف والبحر على شواطئ الساحل الشمالي، وذلك مع قرب انتهاء العطلة الصيفية، حيث ظهرت في الفيديو على الشاطئ قائلة: “أنا بعشق البحر، بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول، مش عارفة أقوله باي باي”.

من ناحية أخرى، نعت علوي، مدير التصوير سمير بهزان، الذي رحل عن عالمنا أمس (الثلاثاء)، قائلة: “وداعا حكّاء الصورة”، وكانت نقابة المهن السينمائية قد أعلنت وفاة مدير التصوير سمير بهزان، من خلال بيان نعى جاء فيه “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير سمير بهزان ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

ويعد آخر أعمال الراحل سمير بهزان كان مسلسل “ليه لأ” الذي يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.