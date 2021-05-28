شاركت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ متابعيها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، الإعلان التشويقي لفيلمها الجديد “​ماما حامل​”، وأرفقته بتعليق: ” ماما حامل.. جبت الببرونة معاك؟.. جبت البامبرز معاك؟ الإعلان الرسمي لفيلم ماما حامل.. 2 يونيو بجميع دور العرض”.

وجاءت تعليقات المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، معبرة عن مدى تحمسهم لمشاهدة الفيلم، وإعجابهم بالإعلان.

و “ماما حامل” هو فيلم كوميدي، ويعتبر التجربة الكوميدية الأولى لليلى، تدور احداثه حول أسرة تتعرض للكثير من المواقف المضحكة، بعد أن تكتشف الأم أنها حامل بطفلها الثالث، يشاركها في البطولة: بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، هدى المفتي، وسامي مغاوري، تأليف لؤي السيد وهو من إخراج محمود كري. وكان قد أعلن القييمين على العمل بداية عرضه في الصالات من 2 حزيران المقبل.