حلّا الفنانان ليلى علوي وأحمد خليل أبطال المسلسل الشهير “حديث الصباح والمساء” ضيوفًا علي برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس؛ وكشف الفنان أحمد خليل عن مدى إعجابه بالفنانة ليلي علوى من خلال وصلة غزل على الهواء أثناء استضافتهما في البرانامج.

حيث أشاد الفنان أحمد خليل برقي زميلته ليلى علوي أثناء تصويرهما مسلسل “حديث الصباح والمساء”، ليسرد موقفًا شهده بنفسه وهو أنه وجدها ذات مرة تركض قائلة: “يلا بسرعة عشان أحمد خليل عنده أوردر تاني”، معتبرا أنها كانت على درجة عالية جدا من الرقي والذوق في التعامل.

فجاء رد فعل ليلى علوي لطيفًا على حديث زميلها أحمد خليل عنها قائلة له: “أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه”، وهنا تدخلت إسعاد يونس بطرافتها المعهودة قائلة: “مش معقولة قصة الحب اللي ديرة قدامنا ديه”، وفي هذه اللحظة كشفت قطة السينما المصرية لأول مرة عن قولها لأحمد خليل في وقت سابق: «لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك».

وأكمل «خليل» مدحه في النجمة الجميلة ليلى علوي بقوله: “أنتِ أحلى من رأت عيني حتى اليوم”، فلم تتراجع «علوي» عن مبادلته المدح بالتعبير عن محبتها ومعزتها الكبيرة له، بقولها: “حبيبي .. والله بحبك أوي”، ثم يرد عليها بأنه يحبها حبًا لا يتخيله أحد .

وعلي الصعيد الفنى، تعود ليلي علوي إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بـ”فيلم ماما حامل”، الذى تعمل على تصويره حالياً لطرحه فى دور العرض السينمائية، خلال أحد المواسم هذا العام، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية. الفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلي علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

كما أنتهت الفنانة ليلى علوي منذ فترة من تصوير فيلم “التاريخ السرى لكوثر” تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك فى بطولته زينة ومحسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الاَن.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ليلي علوي السينمائية هو فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.