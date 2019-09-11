ليلى علوي تنشر صورا لها في العشرينات .. والجمهور : ” يا جمالك “

نشرت الفنانة المصرية ” ليلى علوي ” مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تعود إلى سن العشرين من عمرها .
وظهرت في الصور بإطلالة وملامح بسيطة حيث كانت ترفع شعرها إلى الوراء وتضع مكياجا خفيفا .
وكتبت ليلى في تعليقها على الصورة : ” ذكرياتك تجعلك من أنت .. صور قديمة تجلب الكثير من الذكريات الجميلة ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي الفنانة ليلى علوي على الصور والين أشادوا بجمالها إلى الآن حتى مع تقدم عمرها بل تزداد جمالا وعدم تغير ملامحها .
فجاءت التعليقات مثل : ” جميلة القلب والروح والشكل ” و ” يا جمالك ” و ” جميلة الجميلات .. كل يوم تزدادين جمالا ورقة ” و ” القمر اللي نوره مش بيطفي ابدا ” و ” برنسيسة الوطن العربي ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Your memories make you who you're.. An old photo brings on lots of beautiful memories ❤ #ليلى_علوي #Laila_Eloui