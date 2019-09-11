ليلى علوي تنشر صورا لها في العشرينات .. والجمهور : ” يا جمالك “

نشرت الفنانة المصرية ” ليلى علوي ” مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تعود إلى سن العشرين من عمرها .

وظهرت في الصور بإطلالة وملامح بسيطة حيث كانت ترفع شعرها إلى الوراء وتضع مكياجا خفيفا .

وكتبت ليلى في تعليقها على الصورة : ” ذكرياتك تجعلك من أنت .. صور قديمة تجلب الكثير من الذكريات الجميلة ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي الفنانة ليلى علوي على الصور والين أشادوا بجمالها إلى الآن حتى مع تقدم عمرها بل تزداد جمالا وعدم تغير ملامحها .

فجاءت التعليقات مثل : ” جميلة القلب والروح والشكل ” و ” يا جمالك ” و ” جميلة الجميلات .. كل يوم تزدادين جمالا ورقة ” و ” القمر اللي نوره مش بيطفي ابدا ” و ” برنسيسة الوطن العربي ” .