استرجع أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة من أرشيف الفنانة المصرية ليلى علوي، ظهرت فيها وهي تحمل ابنها خالد الذي بدا أنه كان يبلغ حينها الأشهر الأولى من عمره. كما نشر الحساب صوراً أخرى التُقطت لهما حين كان الابن في سنواته الأولى.

ولفتت الصور أنظار عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على العلاقة التي تجمع بين الفنانة وابنها المتبنّى. ويشار إلى أن ليلى علوي كانت قد قالت في هذا السياق خلال لقاء أجرته معها “لها”: “رغم عشقي للأطفال، لم أتمكن من الإنجاب، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحرمني من إحساس الأمومة، فقبل أكثر من عشر سنوات توفيت إحدى قريباتي وقررت رعاية طفلها الوحيد خالد وعدم تركه”.















وأضافت: “أصبحت أماً له وصار ابني الذي أعتبر وجوده في حياتي نعمة من نِعم الله والتي سأظل أشكره عليها طيلة حياتي… الأمومة ليست مجرد حمل وإنجاب، بل إحساس تعجز الكلمات عن وصفه”.