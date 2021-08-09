كشفت الفنانة ” ليلى نصر ” في تصريحات لوسائل الإعلام خلال تواجدها في وداع صديقتها وتلميذتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” عن تفاصيل الشهر الأخير في حياة الفنانة الراحلة .

حيث أشارت ليلى نصر إلى أن دلال عبد العزيز كانت قد دخلت في غيبوبة وكانت كلما استفاقت منها تسأل عن زوجها الفنان الراحل ” سمير غانم ” وأنها كانت تشعر برحيله .

فقالت : ” كانت في غيبوية في آخر شهر قبل وفاتها وأول ما كانت تصحى كانت تسأل عن سمير وتقولهم أنا واثقة إنه مات ” .

وأضافت الفنانة ليلى نصر متحدثة عن علاقتها بالفنانة دلال عبد العزيز وبداية معرفتها بها : ” دلال عبد العزيز أول ما قابلتها كان منذ 25 عاماً في إحدى المسرحيات وكانت بنت بسيطة وجميلة ” .

تابعت : ” ونصحتها حينها بأن تحافظ على بساطتها في تعاملاتها .. هي وسمير غانم كانوا ملائكة ” .