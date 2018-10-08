ليليا الاطرش عن وفاة دينا هارون: “يالطيف هالخبر شو بشع”

نعت الممثلة السورية ليليا الاطرش زميلتها الفنانة دينا هارون والتي توفيت اليوم الاثنين في مستشفى الاسد الجامعي.

وكتبت ديما الجندي عبر حسابها على انستغرام: “يالطيف هالخبر شو بشع انا لله وانا اليه راجعون رحتي بكير كتير دينا ماعم صدق ياربي الله يرحمك ويصبر عيلتك ومحبينك .. قدّر الله وماشاء فعل البقاء لله”.

وكانت دينا هارون، 44 عاما، رقدت في العناية المركزة منذ ما يقارب الشهر، واضطر الأطباء أن يقصوا أمعاءها الدقيقة ويتركوا ما يقارب 5 سم فقط، إضافة إلى إصابتها بقصور كلوي والتهابات في الرئة.

بدأت هارون مشوارها الفني عام 1999 بمسلسل “أحلام مؤجلة” وقدمت بعده ما يقارب الخمسين مسلسلاً منها “مرايا” و”أشواك ناعمة” و”أسياد المال” و”الخط الأحمر” و”طريق النحل” و”قاع المدينة” و”تعب المشوار”، وكان آخر عمل لها مشاركتها في إحدى خماسيات مسلسل “الحب كله” عام 2014.