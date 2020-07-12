شاركت الفنانة المصرية “ليلى علوي” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، بمجموعة صور لها علي البحر شهدت أجواء استمتاعها بقضاء الإجازة الصيفية، بعد شهور من الحجر المنزلي المفروض للحد من أنتشار وباء كورونا المستجد .

واطلّت علوي في تلك الصور بإطلالة صيفية أعتمدت فيها عباءة باللونين الكحلي والأبيض بقماش ناعم وبقصة جميلة، واعتمرت قبعة كبيرة تقيها من الحرارة كما غطت عينيها بنظارات شمسية، وأرفقت الصور بالتعليق :”الصيف السنة دي في مدينة العلمين الجديدة”، في أشارة إلي المكان الذي أختارته لقضاء عطلتها الصيفية.

في سياق آخر، يُذكر أن الفنانة ليلى علوي نعت الفنان الكبير الراحل محمود رضا والد الفنانة شيرين رضا الذي وفاتة المنية منذ يومين عن عمر ناهز الـ90 عاماً ، حيث نشرت علوي صورة له عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر” وعلقت عليها :”بنودع أحد أهم الفنانين في الشرق الأوسط اللي حفر اسمه في مكان مميز وعبر بالفنون الشعبية والرقصات الراقية المعبرة من المحلية للعالمية، محمود رضا لم يقدم فقط رقصات وتابلوهات شعبية بديعة بل قدم سينما استعراضية من الطراز الاول وأفلام ميوزيكال كانت ليها السبق في تأسيس النوع ده من الفن”.