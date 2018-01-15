ليندسي لوهان سوف تنتقل إلى السعودية.. والسبب! فن

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كشفت الممثلة العالمية ​ليندسي لوهان​ عن أجدد مشاريعها التمثيلية، حيث تحدثت عن تفاصيل فيلمها الجديد والذي يتعمّق بالثقافة ​السعودية​ ولاسيما حياة المرأة هناك.

وأكدت لوهان خلال إستضافتها ضمن برنامج “The Wendy Williams Show”، أنها تخطط لتصوير فيلمها في السعودية، الذي يحكي قصة مصوّرة أميركية تترك زوجها في أميركا وتنتقل للعيش في الرياض وسيكون عنوانه “Frame”.



وأضافة لوهان حول تفاصيل الفيلم أنه بعد إنتقالها إلى السعودية تنغمس البطلة أكثر في ثقافة البلاد وتتعرف من خلال مجموعة من النساء السعوديات على تفاصيل الحياة بالنسبة للنساء في المملكة؛ وتبدأ في فهم الثقافة السعودية، وكيف تعيش النساء في المملكة.

إلى جانب ذلك، كانت كشفت أيضاً عن مجموعة من المشاريع الجديدة التي ستقوم بها وهي أنها ستطلق ماركة احمر شفاه جديدة في دبي كما أنها تريد تصميم جزيرة خاصة في دبي وستسميها “جزيرة لوهان”.