مؤمن حسن .. شاهد كيف أصبح شكل بطل ” غريب في بيتي ” و ” لن أعيش في جلباب أبي “

ظهر الفنان المصري ” مؤمن حسن ” في أحدث ظهور له بعد اختفاء عن الوسط الفني لمدة دامت ل 25 عاما في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” إيمان الحصري ” في برنامج ” مساء dmc ” المذاع على قناة ” dmc ” .

وتحدثت إيمان الحصري في البداية عن بداية ظهور مؤمن حسن في الفيلم الشهير ” غريب في بيتي ” مع الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان الراحل نور الشريف وكان عمره تقريبا في ذلك الحين 8 سنوات وحقق نجاحا كبيرا .. كما قدم فيلم خمسة باب ومسلسل يوميات ونيس واشتهر أيضا في مرحلة شبابه بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي .

وأشار مؤمن حسن إلى إنه غاب عن الوسط الفني بسبب سفره إلى سلطنة عمان للعمل منذ عام 2005 وإنه عاد مؤخرا إلى مصر منذ عام تقريبا ويرغب في الدخول إلى عالم الفن من جديد .

وأكد مؤمن إنه يعتبر نفسه من الأطفال المحظوظين لعمله مع عدد كبير من النجوم مثل فريد شوقي وعادل إمام وفؤاد المهندس وحسين فهمي .. وقال : ” قدمت الكثير من الأعمال بعد مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى ولكن نجاح المسلسل طغى على باقى الأعمال ” .

وأضاف : ” عرضت علي أعمالا ولكنها لم تكن مناسبة .. وأحب أن أعود فى أدوار مؤثرة يتعلق بها المشاهدون كما تعودوا مني ” .

ولفت إلى أن أسرت هي أسرة فنية فأخته هي الدكتورة نبيلة حسن والتي شاركت في فيلم ” النمر الأسود ” مع الفنان الراحل أحمد زكي وفيلم ” ليلة القبض على فاطمة ” .. ولكنها اتجهت إلى التدريس وهي الآن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بمحافظة الإسكندرية .. مشيرا إلى أن شقيقه الأصغر ” نادر ” شارك في مسلسل ” يوميات ونيس ” مع الفنان محمد صبحي .