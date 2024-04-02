تحدث الفنان ماجد الكدواني، عن علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز، والتى مر عليها نحو 24 عامًا.

ماجد الكدواني يتحدث عن علاقتة بصديقة كريم عبدالعزيز

وأضاف «الكدواني» خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، في «بودكاست Big Time»: «كريم عبدالعزيز حبيبي وكل الناس عارفة هو ايه عندي، كريم يعنى الأمانة والصداقة والمصداقية، أنا وهو ساعات بنتكلم على التليفون بـ 8 ساعات، وده لأننا بنبقى جعانين مصداقية ومحتاجين نتكلم براحتنا مع بعض».

وتابع: «سر علاقتي بكريم عبدالعزيز أن مفيش رقابة ومفيش حساب ومحدش هيمسك على التاني حاجة، صداقتنا عمرها 24 سنة، ومراتي دايمًا تقولي ربنا يبعد عنكم العين، وكريم لو في يوم اتعصب عليا وزعل منى وقلع الجزمة وضربني بيها هسامحه علشان ميبقاش حسد، وشهادة قدام ربنا لو عمل فيا ايه هسامحه».

أبرز تصريحات ماجد الكدواني خلال لقائه بـ بودكاست Big Time:

-والدتي دعتلي ربنا يفرج عليك خلقه عشان أنا ممثل.

-مراتي في البداية قالتلي خلينا صحاب لما قولتلها أنا معجب بيكي.

-روحت لدكتور نفسي بسبب تأثري بشخصيتي في تراب الماس.

-أبويا كان بيعلمني الالتزام وبيحتويني وياخدني في حضنه وضربني مرة واحدة في حياته لأني خبيت الشهادة.

-مكنتش مصدق إن كل النجوم دول حضروا فرح ابني ودي المحبة الخالصة وبركة ربنا.

-وأنا في ابتدائي حبيت واحدة أكبر مني بـ 10 سنين.

-زوجتي بتتعامل مع الحياة بعقلها وأنا قلبي اللي بيحركني.

أعمال ماجد الكدواني

وعلى جانب الأعمال الفنية، يعد فيلم أبو نسب آخر أعمال ماجد الكدواني، الذي عرض في في عام 2023، بطولة كل من الفنانة ياسمين صبري، محمد إمام، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبد الله، شيرين رضا، محمد ثروت، محمد رضوان، حاتم صلاح، علاء مرسي، وغيرهم، والعمل من إخراج رامي إمام.

عن بودكاست Big Time

“Big Time” هو عنوان البودكاست الذي يقدمه عمرو أديب في تجربته الأولى بعالم البودكاست، وتُشاركه أصالة التقديم في أغلب الحلقات، كما يأتي البودكاست برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وتتركز الحوارات على زيارة المشاهير إلى موسم الرياض، وانطباعهم العام حول التغييرات التي طرأت على المملكة في السنوات الأخيرة، وتجاربهم الشخصية في العاصمة السعودية، وهو ما يشجع المشاهدين على الزيارة لاستكشاف ثقافة المملكة، بعد تعرفهم على تجارب المشاهير الشخصية فيها، والذين يتحدثون أيضاً عن حياتهم وأهم التجارب التي شكلت مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التي واجههتم وأعظم الإنجازات التي حققوها.

يتم عرض بودكاست Big Time مع عمرو أديب وأصالة على قنوات MBC1 و MBC مصر وMBC العراق ومنصة “شاهد”.

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