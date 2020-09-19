احتفل النجم “ماجد المصري” بخطبة إبنته الكبرى “ماهيتاب” على رجل الأعمال “مصطفى القاضى” فى جو عائلى، حيث لم يحضر سوى أهل العروسين فقط بمنزل ماجد المصري، ولم تتم دعوة أحد من الوسط الفنى، نظرا للبساطة التى اعتمد عليها الحفل، حيث من المقرر أن يوجه ماجد المصري الدعوة لكل أصدقائه داخل وخارج الوسط الفنى خلال حفل الزفاف.

وظهرت ماهيتاب ماجد المصري في الاحتفال بخطوبتها بإطلالة خطفت بها الأنظار حيث جاءت كإطلالة المحجبات فارتدت فستانا أبيض طويلًا، واتسم التصميم بقصته الفضفاضة وأكمامه الطويلة المزينة بالشراشيب المنسدلة.

حفل خطبة إبنة ماجد المصري



ونسقت ابنة ماجد المصري إطلالتها بطرحة باللون الأبيض ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات وهو ما جعل إطلالتها تعتمد على البساطة، فيما وضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

وعلي الصعيد الفنى، يُعرض للنجم ماجد المصري حاليًا “مسلسل الوجه الآخر”، ويشارك فى بطولته بجانب ماجد المصرى، كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، مهند حسن، دنيا المصرى، مها سلامة، مها حسن، أحمد إمام، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف فداء الشندويلى، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج سميح النقاش.

ويتناول المصرى ضمن أحداث المسلسل الذى تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث “الوجه الآخر” يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.