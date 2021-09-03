كشف الفنان المصري ماجد المصري حقيقة الأخبار المتداولة عن أهدائه يخت لزوجته رانيا ابو النصر كهدية عيد ميلادها وذلك بعد تداول مقاطع فيديو ظهر فيها وهو يحتفل بعيد ميلادها وسط البحر.

وقال المصري “لم أشتر يخت لزوجتي، كل ما في الأمر أنها كانت داخل يخت ولكي أصل لها لابد أن أذهب إليها عبر مركب صغير” وذلك وفقًا لما ورد في موقع جريدة اليوم السابع.

وكان قد أعتقد الجمهور الذي شاهد صور ماجد المصري وزوجته أنه أهداها يخت في عيد ميلادها، فلقد ظهر المصري اقفًا على أحد اليخوت وفي يديه لافتة مكتوب عليها “ميجو ورانا.. حب للأبد” وحوله مجموعة بلالين

يذكر أن ماجد المصري يستكمل تحضيرات مسلسله الجديد “بابلو” الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.