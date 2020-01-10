مادلين طبر تعترف: كان نفسي أشتغل راقصة وأجريت عمليات تجميل كثيرة وعدم الإنجاب أكبر غلطة في حياتي

حلّت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، ضيفة على برنامج “حديث المساء” المذاع على قناة mbc مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، حيث أكدت أنها بدأت العمل في الفن منذ السبعينيات، وعندما دخلت المجال أحبت الرقص، وأوضحت أنها تمنت أن تنضم لفرقة “كركلا” للفنون الشعبية.

وأضافت أن أحد أقاربها كان لديه فرقة رقص، وطلبت منه أن تدخل ذلك العالم لكنه رفض وطالبها بأن تدخل مسابقة ملكات الجمال. وكشفت عن أنها تمنت منذ الصغر أن تصبح راقصة لحبها لهذا الفن.



وعن خلافها مع الفنان تامر عبد المنعم، قالت إن الخلاف مادي، حيث إنها شاركت في مسلسل “الضاهر” ولم تحصل على أموالها بالكامل ولذلك حدثت خلافات. وأشارت إلى أن تامر عبد المنعم لم يعطها أموالها ومع ذلك يقوم برفع قضايا عليها، “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”، وطالبته بإعطائها أموالها هي وباقي من لهم أموال بالمسلسل.

وفي حديثها عن حياتها الخاصة أوضحت أن أكبر غلطة ارتكبتها في حياتها هو قرار تأجيل الإنجاب، ومن بعدها منعه تمامًا، وطالبت مادلين من الله أن يسامحها على غلطتها هذه”.



مضيفة أن هذا القرار قامت باتخاذه منذ أن تزوجت في عمر 18 عامًا، حيث كان في بداية الأمر من أجل دراستها وعملها في مجال الإعلام، وليس لعدم حبها لزوجها الأول.

وأوضحت أنها طالبت زوجها قبل الزواج بتأجيل الإنجاب، مؤكدة: “كان شرطي الوحيد إني مخلفش للموافقة على الزواج”، موضحة أنها بالفعل عاشت مع زوجها فترة طويلة بدون أولاد وبعدها انفصلا.

وكشفت أن نجلة شقيقتها جعلتها لا تفكر فى الإنجاب، مؤكدة أنها قامت بتربية نجلة شقيقتها بعد أن طلقت شقيقتها وتركت ثلاثة أطفال.

وعن حديثها عن عمليات التجميل قالت إن الصراحة بالنسبة لها جزء من شخصيتها، وكشفت مادلين عن السبب الرئيسي في تألقها وجمالها، مؤكدة أنها تقوم بعمل عمليات تجميل بشكل مستمر.



وأضافت أنها تذهب للطبيب الخاص بعمليات التجميل كل ثلاثة أشهر لمعرفة أي مشكلة وتقوم بحلها من البداية، مشيرة إلى أنها بدأت فى عمليات التجميل من سن 35 عامًا.

وأوضحت مادلين طبر، أنها تعتز بخضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أن هناك بعض الفنانات يصلن لسن الستين ولا يقلن إنهن يقمن بعمليات تجميل، مؤكدة أن عمليات التجميل ليست عيباً، والجميع له حريات شخصية.