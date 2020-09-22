مُنعت الممثلة اللبنانية ​مادلين طبر​ من حضور زفاف إبنة شقيقتها، بسبب عرض مسلسل “​الوجه الآخر​” للممثل المصري ماجد المصري، والذي تشارك فيه، في الوقت الذي يستمر فيه أبطاله في التصوير، للحاق بمواعيد العرض، بالإضافة الى عدم تمكنها من السفر الى لبنان، بسبب إجراءات الحجر الخاصة ب​فيروس كورونا​.

نشرت مادلين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لإبنة شقيقتها العروس، وعلّقت: “النهاردة فرح بنت اختي فاتن، مادلين إيلي صعب، أتمنى ليكي الهناء مع جوزك والصحة”.

وأضافت: “لأني مرتبطة بمسلسل الوجه الآخر، الذي يعرض على CBC، وإحنا لسه بنصور على الهواء، ولإن يومين في الأسبوع الأحد زي النهاردة والاتنين، بقدم أيضًا مباشر على الهواء برنامج على قناة TEN، حلوة ياا دنيا”.

وتابعت مادلين: “وبسبب إجراءات الحجز في الفنادق للقادمين للبنان.. لم أسافر لأشارك بناتي وأختي الفرحة، في قلبي غصة، وأتمنى للعروسين السعادة، صورة أخت العروسة، بنتي جورجينا واسمها على اسمي”.













