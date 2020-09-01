أجرت الفنانة اللبنانية ” مادلين طبر ” لقاءا لبرنامج ” اسألني ” المذاع على قناة ” cbc ” كشفت من خلاله عن أن سورة يس في القرآن الكريم كانت سببا في دخولها مجال التمثيل وإنها كانت تتلو آيات القرآن بشكل جيد منذ مرحلة دراستها في المدرسة على الرغم من أنها مسيحية الديانة .

فقالت : ” أنا مسيحية متدينة وبحب ربنا ومغرومة بديني لكن هذا لا يمنع أن أكون واسعة الإطلاع والمحبة للدين الأقرب اللي هو الإسلام .. وأنا صغيرة في المدرسة لما دخلت فصل الدين الإسلامي تفوقت عليهم كلهم وكان الشيخ معجب بيا إعجاب غير عادي وقال عليا قارئة بتحس روحانية ” .

وتابعت : ” ابتدى يشتغل عليا وبقيت أنا الصوت اللي بيتباهى بيه لو فيه عندنا حفلة ولازم نقرأ جزء من سورة يس أو من أي سورة يقولهم مادلين هي اللي هتقول ” .

وأشارت مادلين طبر إلى أن سورة يس كانت بوابة دخولها إلى التمثيل عندما قرأتها أمام الراحلين ممدوح الليثي وسعد الدين وهبة في أحد المهرجانات الذين أبديا إعجابهما بها بسبب اللغة العربية التي كانت تمتاز بها .

وأضافت : ” اختبروني في اللغة العربية حتى يتأكدون من استطاعتي في تقديم شخصية أميرة قرطبة باللغة العربية الفصحى ” .