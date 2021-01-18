عبرت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن عتبها على الفنانة الشابة دينا الشربيني لأنها لم تتواصل معها رغم وقوفها إلى جوارها في أزمة انفصالها عن عمرو دياب.

وأوضحت مادلين في لقاء خاص مع موقع “فوشيا”: “مجاليش أي مكالمة من عمرو أو دينا بعد تصريحاتي، أنا توقعت إن دينا تكلمني، وللعلم مكنتش أقصد أبدًا إني أكون تريند بكلامي عنهم”.

وتابعت: “كان ممكن أقول ساعتها دي حرية شخصية ومليش دعوة بيها، وعمري ما بعلق دايمًا، بس الموقف استفزني لصالح دينا، لإني حسيت إنها بنتي، شفت جورجينا فيها”.

وأكملت طبر: “حسيت إني لازم أقول إن دينا تستاهل زواج رسمي، ومع احترامي الشديد لعمرو دياب، وقد أخسره، ولكن أتمنى أن يكون صدره رحب، لإني اتكلمت عنه بمنتهى الذوق والحيادية، وأنا لا أنتظر من دينا أي شيء”.

وأردفت مادلين: “منذ 5 سنوات حصل موقف مشابه، أحمد عز وزينة، كنت ضيفة شرف في مسلسل اسمه الإكسلانس، ومصلحتي كانت مع عز، لإنه أقوى من زينة فنيًا، ولكني تعاطفت مع التوأم، بحس إن في مواقف مقدرش أكون حيادية، لإن في واحد مظلوم جدا، فالأطفال كانت مظلومة من وجهة نظري مش زينة وبس”.

وواصلت حديثها قائلة: “لكن زينة جدعة، رفعت السماعة وشكرتني، ورشحتني في مسلسل بس أنا اعتذرت لإني متفقتش مع المنتج على الاسم والفلوس، لكنها حاولت لإنها حست إني عملت حاجة وقدرتها جدا، وأتمنى الرجالة مياخدوش الموضوع بشكل شخصي”.

وكانت مادلين قد أثارت ضجة واسعة في وقت سابق، عندما قالت إن دينا الشربيني تستحق زواجًا رسميًا من عمرو دياب، وليس مجرد عقد عرفي.