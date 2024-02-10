كشفت الفنانة يسرا عن رد فعلها عندما سمعت خبر اعتزال الفنان عادل إمام خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards، مشيرة إلى أنها لم تتمالك دموعها مع عرض كلمته خلال الحفل بعد تكريمه.

يسرا: بكيت لما عرفت خبر اعتزال عادل إمام

وقالت يسرا إنها بكت خلال الحفل لسببين الأول لتكريمه هذا التكريم الخاص في الحفل، والثاني لأنها لم تتصور أن عادل إمام سيعتزل ويبتعد عن الفن وعن جمهوره، لأنه يحب ويعيش من أجل الفن، بحسب تصريحاتها لموقع “العربية”.

وتابعت يسرا متحدثة عن عادل إمام مشيرة إلى أنه كان يبتعد لفترات لكنه يعود مرة أخرى بعمل لذا شعرت بحزن وكأن قطعة من قلبها خرجت من مكانها.

وأكدت يسرا أن من حق عادل إمام أن يرتاح بعد سنوات طويلة من العمل، وأنه لن يبتعد عن جمهوره لأن أعماله ستظل دائما بين جمهوره يشاهدها ويردد أشهر الكلمات التي قالها.

اعتزال الزعيم عادل إمام

وكان المخرج رامي إمام، نجل النجم الكبير عادل إمام، قد اعلن عدم رغبة والده في العودة للساحة الفنية مرة أخرى، بعد فترة غياب اقتربت من السنوات الأربع، فأكد أنّ “الزعيم” قرّر التفرّغ لحياته الأسريّة التي كان قد انشغل عنها طوال سنوات مسيرته الفنية.

إعلان الاعتزال جاء خلال تكريم عادل إمام في حفل “صنّاع الترفيه” (Joy Awards)، حيث قدّمت له جائزة “زعيم الفن العربي”؛ وذلك عن مشواره الفني الكبير خلال آخر 60 عاماً.

عدد كبير من الفنانين والإعلاميين انضموا إلى الجمهور العربي الذي صفّق لمسيرة فنية طويلة قدّمها “الزعيم”، تضمّنت الأعمال الدرامية والسينمائية التي ستبقى محفورة في الأذهان.

هل مُنع عادل إمام من الظهور إعلاميًا؟

ونفى النجم محمد إمام الاتهامات التي طاولته هو وشقيقه المخرج رامي إمام بأنهما يمنعان والدهما النجم عادل إمام من الظهور في الإعلام، مؤكداً أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن “الزعيم” بخير ويستمتع بوقته مع أولاده وأحفاده.

وتحدث محمد إمام في لقاء ضمن برنامج “أغاني أغاني” عن لقب “الزعيم الصغير”، فأكد أن “الناس اللي طلعوا عليا هذا اللقب، كنت في الأول مخضوض منه لكن ابتديت اتعود عليه وهي مسؤولية كبيرة جداً وخاصة البنات الصغيرة بيقولولي الزعيم الصغنن”. وأضاف: “والدي يتابعنا ومبسوط بنجاحي أنا وأخويا ومبسوط بأعمالنا واجتهادنا لأننا أخدنا الاجتهاد وحب الشغل منه”.

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