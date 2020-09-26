تحدثت الفنانة السورية سلمى المصري مؤخرا عن علاقتها بطليقها مصطفى الاغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على قناة “ام بي سي” مؤكدة انهما اصدقاء.

فردا على سؤال حول قبولها بدعوة مصطفى الآغا للظهور في برنامجه “صدى الملاعب” بالرغم من انفصالهما منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، أجابت سلمى المصري: “ما عندي مشكلة.. نحن أصدقاء لكن لا يوجد حالياً تواصل”.

وكانت سلمى المصري قد قالت في تصريحات سابقة انها غير نادمة على زواجها من مصطفى الاغا.

يذكر ان سلمى المصري كانت متزوجة من المخرج شكيب غنام وأنجبا ابنان هما داني وهاني، وبعد وفاته تزوجت من المذيع مصطفى الآغا إلا أنها انفصلت عنه بعد عامين من الزواج.