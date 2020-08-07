اعترضت الراقصة ليندا مارتينو على حذف رقصاتها ومشاهدها من كليب “ضارب عليوي” التي شاركت فيه مع الفنان المصري مصطفى شوقي.

وقامت ليندا عبر حسابها على انستغرام بنشر صورة من بحث يوتيوب على اسمها تظهر الاغنية الشهيرة، في إشارة منها أن هي سبب كبير من نجاح العمل والجمهور يبحث عنها بشكل مباشر.

وعلقت ليندا على الصورة كاتبة:”أسباب حذف النسخة القديمة ليست أنا يا رفاق، لكنهم يحاولون إخفاء الأسباب الرئيسية التي ستظهر قريبًا ، الفيديو وملابسي وتحركاتي بسيطة جدًا”.

وكان الفنان مصطفى شوقي تعرض إلى عدد من الانتقادات العنيفة، عقب طرحه أغنية “ضارب عليوي” خلال الأيام الماضية بسبب استعانته براقصة استعراضية لتقديم الفيديو كليب.

من ناحية اخرى، استضافت الاعلامية بسمة وهبة الفنان مصطفى شوقي حيث أكدت له اعتراضها على كلمات الاغنية ليرد عليها: “عندنا ثقة الحمدلله في اختيارنا”.

و”ضارب عليوي” هي ثالث الأغاني التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي، إذ قدم “أبويا وصاني” كأهداء للجيش المصري، ولاقت أغنيته “ملطشة القلوب” نجاحا كبيرا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال والملحن بلال سرور صناع أحدث أغانيه “ضارب عليوي”.