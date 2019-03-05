ماذا قالت نانسي عجرم ونجوى كرم وسيرين عبدالنور مع بدء الصور الكبير؟

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي ببدء الصوم الكبير والذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد على مدار 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم “أسبوع الآلام”.

وقد هنأت الفنانة اللبنانية الشهيرة نانسى عجرم متابعيها ببدء الصوم الكبير، وغردت عبر تويتر قائلة:” صوم مبارك للجميع”.

صوم مبارك للجميع🙏🏻 — Nancy Ajram (@NancyAjram) March 4, 2019

اما الفنانة سيرين عبد النور، آية من انجيل القديس متى، لتهنئة متابعيه ببدء الصوم، فغردت:” وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صُمْتَ فَادْهُنْ رَأْسَكَ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ، لِكَيْ لاَ تَظْهَرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا، بَلْ لأَبِيكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ، فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً”(إنجيل متى 6: 16-18) صوم مبارك”.

أما نجوى كرم فقد كتبت التالي “إذا كان بَيَّن الصيام علينا لازم نغسّل وجّنا ونسرّح شعرنا حتى ما نبَيّن إنّو صايمين لأن هيدا الصوم لخلاص الـنَفْس من شهواتها.”