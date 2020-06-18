أكدت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي أن القضية المقامة حاليا بينها وبين مدير أعمالها السابق المصري، محمد وزيري، والمتعلقة بسرقة وإثبات زواج لن تؤثر على علاقتها بالشعب المصري .

وقالت هيفاء وهبي: “أنا بحترم جدا مصر، أهل مصر وناسها، واللي حصلي ده حالة فردية لا تمثلهم، ‏المصريين شرفاء وجدعان وكرماء النفس، والنهاردة شايفاهم سند كبير”.

وتابعت: “أنا على كامل الثقة في نزاهة وقوة القضاء المصري وعدله ‏مع الجميع سواء كانت القضية أحد طرفيها غير مصري”.‏

وجاء تعليق هيفاء وهبي عن المصريين ردا على منشور للمطرب المصري، محمد علاء، يعبر فيه عن دعمه لها في أزمتها مع مدير أعمالها السابق، محمد وزيري.

تقريبآ دى اول واخر مره ادخل نفسى فى موضوع مش بتاعى بس من معرفتى لشخصيه الفنانه #هيفاء_وهبى على المستوى الشخصى اللى اعرفه… Posted by Mohamed Alaa on Wednesday, June 17, 2020

وقال: “من معرفتي لشخصية الفنانة هيفاء وهبي على المستوى الشخصي اللي أعرفه عنها الجدعنة والحنية وتقريبا الرجولة في ‏كل مواقفها مع كل الناس، أحب أوجه رساله ليكي احنا جمبك وكلنا شايفين الحقيقة وعارفينها كويس وعاوزك تعرفي حاجة مهمة ‏المصريين جدعان أوي والقضاء المصري محترم جدا وحقك جاي قريب إن شاء الله واللي له حق هياخده”.‏

وكانت هيفاء وهبي قد وصفت مدير اعمالها السابق بـ “أكبر نصاب في مصر” وذلك في تغريدة قالت فيها: “تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي” وتابعت قائلة: “تا تجي أنت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من غير مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة أني أمٌنتلك، أنت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!”.