نشرت اللبنانية دانيلا سمعان، زوجة لاعب كرة القدم الاسباني سيسك فابريغاس، صورة جديدة لها مع ابنتها على شاطىء البحر.

وظهرت دانيلا سمعان، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تويتر، مع ابنتها بثياب البحر على احد الشواطىء وعلقت كاتبة: “انا وبنتي عالبحر”.

وقد خطفت دانييلا سمعان وماريا تكتوك، ابنتها من زواجها الاول، الانظار بجمالهما وتغزل بهما المتابعين بتعليقات مثل “طييب انتي وين وبنتك وين”.

يذكر ان دانييلا سمعان كانت متزوجة من اللبناني ايلي تكتوك ولها منه ولدان هما جوزيف وماريا و أنجبت من علاقتها بفابريغاس ثلاثة أطفال هم ليوناردو، ليا وكابري، ليصبح مجموع أطفالها خمسة وقد نشرت دانييلا مؤخرا صورة حديثة لعائلتها.