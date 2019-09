ماريتا الحلاني تكشف تفاصيل وضع والدها الصحي بعد الحادث

View this post on Instagram

شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا ♥️ الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت وابدا ابدا ما في شي خطر! 😍 بس شوية تعب 🙁 ما تعتلوا هم وما تخافوا ♥️ منحبكم كتييييير 🤗 الله يحمي كل اب بالعالم 🙏