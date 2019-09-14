ماريتا الحلاني تكشف تفاصيل وضع والدها الصحي بعد الحادث

طمأنت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها على صحة والدها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
ونشرت ماريتا مقطع فيديو قصير لها ولعاصي وعلقت قائلة: “شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا ♥️ الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت”.
وتابعت ماريتا “وابدا ابدا ما في شي خطر! 😍 بس شوية تعب 🙁 ما تعتلوا هم وما تخافوا ♥️ منحبكم كتييييير 🤗 الله يحمي كل اب بالعالم 🙏”.
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شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا ♥️ الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت وابدا ابدا ما في شي خطر! 😍 بس شوية تعب 🙁 ما تعتلوا هم وما تخافوا ♥️ منحبكم كتييييير 🤗 الله يحمي كل اب بالعالم 🙏
وكان عاصي الحلاني قد اثار قلق محبيه وجمهوره بعد تداول صور له بدا فيها وقد تعرض لاصابات عديدة في وجهه ويده وساقه.