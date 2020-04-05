نشرت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها هاجمت من خلالها الأشخاص الذين يتاجرون بصحة الناس وأرواحهم من خلال بيعه مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية .
فكتبت في تغريدتها قائلة : ” أبشع المجرمين يلي عم يتاجروا بأرواح وصحة الناس ببضائع فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بعز أزمة المرض والموت ” .
وتابعت ماغي بو غصن : ” إلى جهنم وبئس المصير يا وحوش .. لازم تتحاكموا علنا ونحنا نتفرج .. هيك هيك قاعدين عنا وقت وحسابكن بكل الأحوال جاي ” .
ابشع المجرمين يلي عّم يتاجروا بارواح وصحة الناس ببضائع فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بعزّ أزمة المرض والموت. الى جهنم وبئس المصير يا وحوش. لازم تتحاكموا علناً ونحنا نتفرج. هيك هيك قاعدين عنا وقت.وحسابكن بكل الأحوال جاي
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) April 4, 2020