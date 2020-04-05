نشرت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها هاجمت من خلالها الأشخاص الذين يتاجرون بصحة الناس وأرواحهم من خلال بيعه مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” أبشع المجرمين يلي عم يتاجروا بأرواح وصحة الناس ببضائع فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بعز أزمة المرض والموت ” .

وتابعت ماغي بو غصن : ” إلى جهنم وبئس المصير يا وحوش .. لازم تتحاكموا علنا ونحنا نتفرج .. هيك هيك قاعدين عنا وقت وحسابكن بكل الأحوال جاي ” .