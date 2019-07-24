ماغي بو غصن تستأصل ورم في الرأس .. وصورة مؤثرة لها من داخل المستشفى

أعلنت الإعلامية اللبنانية ” إيمان إبراهيم ” عبر صفحتها على موقع ” تويتر ” عن إجراء الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” لعملية جراحية لاستئصال ” ورم حميد ” في الرأس داخل أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت .

وكتبت إيمان إبراهيم عن نجاح العملية قائلة : ” العملية تكلّلت بالنجاح لكن لا تزال ماغي في المستشفى داخل الرعاية المركزة تحت إشراف الأطباء ” .

اجرت الفنانة ماغي بو غصن صباح امس عملية لإزالة ورم حميد من الدماغ

العملية تكللت بالنجاح وماغي لا تزال تحت اشراف الاطباء

الف الحمد الله عالسلامة pic.twitter.com/Uu6yrsvmDY — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) July 23, 2019

وخرجت الإعلامية ” رولا نصر ” أيضا بتغريدة عبر حسابها على تويتر لطمأنة الجمهور عن حالة ماغي بو غصن الصحية وكتبت قائلة : ” النجمة ماغي بو غصن بخير .. ما كان بدها تنشر الخبر بس ما بعرف ليه فجأة كل العالم عرفت .. عموما عملت عملية إمبارح لاستئصال ورم في الرأس بس منو سرطان كتر خير الله والعملية نجحت بشكل كبير وأكتر مما كانوا متوقعين بفضل صلوات المحبين .. بكرا مفروض تخرج من العناية الفائقة ادعولها ” .

النجمة #ماغي_بو_غصن بخير ما كان بدها تنشر الخبر بس ما بعرف ليه فجأة كل العالم عرفت. عموما عملت عملية مبارح لاستئصال ورم في الرأس بس منو سرطان كتر خير الله . العملية نجحت بشكل كبير واكتر من ما كانوا متوقعين بفضل صلوات المحبين. بكرا مفروض تخرج من العناية الفائقة. ادعولها — ROULA NASR (@roulanasr1) July 23, 2019

كما أكد المكتب الإعلامي لماجي غصن في تصريحات صحفية عن استقرار الحالة الصحية لماغي بالوقت الحالي ونجاح العملية .

وكان من المقرر أن تُجري بوغصن تلك العملية الجراحية العام الماضي بعدما اكتشفت أن الورم في الرأس منذ 6 سنوات .. لكن تم تأجيل العملية الجراحية لأن الفحوصات أثبتت أنه ورم حميد ولا يحتاج إلى استئصال وقتها بسبب صغر حجمه .

ولكن الشهر الماضي تفاجأت ماغي بالطبيب الخاص بها يخبرها أن حجم الورم تضاعف ولابد من إجراء الجراحة .

وزارت الفنانة ” نهلة داوود ” ماغي بوغصن للاطمئنان عليها بعد العملية ونشرت نهلة صورة لها عبر حسابها على إنستجرام من داخل غرفة ماغي بالمستشفى .

وظهرت نهلة في الصورة وهي تمسك بيد ماغي التي تستلقي على سريرها في المستشفى .. وكتبت في تعليق عليها : ” كلنا عم نصليلك ” .