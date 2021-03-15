أعلنت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” عن قرار هجرة ولديها من لبنان إلى الخارج في العام المقبل من أجل إستكمال دراستهما العلمية ولسوء الأوضاع في بلدهم .
وجاء ذلك الخبر في ردها على سؤال الإعلامي اللبناني ” فيني الرومي ” لها الذي نشره عبر حسابه على موقع تويتر حول ما إذا كانت أيضاً سوف تهاجر من لبنان حيث أشار إلى تفكيره في السفر في حال هاجر أولاده .
فكتبت ماغي بو غصن في تغريدتها وردها عليه قائلة : ” وأنا متلك .. ولادي بدن يفلوا السنة الجاية ويكملوا علمن برا .. شو بقلن ؟ ” .
وتابعت : ” كيف بعد بحببن بالبلد ؟ خلص صار القرار إلن هني عم يعانوا متلنا ونحنا منلحقن .. الله لا يسامح اللي كان السبب ” .