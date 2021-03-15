أعلنت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” عن قرار هجرة ولديها من لبنان إلى الخارج في العام المقبل من أجل إستكمال دراستهما العلمية ولسوء الأوضاع في بلدهم .

وجاء ذلك الخبر في ردها على سؤال الإعلامي اللبناني ” فيني الرومي ” لها الذي نشره عبر حسابه على موقع تويتر حول ما إذا كانت أيضاً سوف تهاجر من لبنان حيث أشار إلى تفكيره في السفر في حال هاجر أولاده .

فكتبت ماغي بو غصن في تغريدتها وردها عليه قائلة : ” وأنا متلك .. ولادي بدن يفلوا السنة الجاية ويكملوا علمن برا .. شو بقلن ؟ ” .

وتابعت : ” كيف بعد بحببن بالبلد ؟ خلص صار القرار إلن هني عم يعانوا متلنا ونحنا منلحقن .. الله لا يسامح اللي كان السبب ” .

وانا متلك. ولادي بدن يفلوا السنة الجاية ويكملوا علمن برا. شو بقلن؟ كيف بعد بحببن بالبلد؟ خلص صار القرار الن هني عم يعانوا متلنا. ونحنا منلحقن. الله لا يسامح لي كان السبب https://t.co/QV2BbSlEot — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) March 14, 2021