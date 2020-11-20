ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدة بإعلان الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني من خلال منشور على ستوري إنستغرام كشفت من خلاله عن الانفصال ونيتهما الطلاق رسميًا.

وبعد انتشار الخبر والصدمة التي عاشها الجمهور، قرر تامر حسني مصالحة زوجته وإعادة المياه إلى مجاريها بينهما عبر منشور له على حسابه في إنستغرام تحدث فيه عن الانفصال، مؤكدًا حبه لزوجته وأنهى المنشور بجملة “متهورة بس بحبك”. ولم يتوقع حسني أن تصبح هذا الجملة شهيرة جدًا ويتم تداولها بشكل كبير، حيث استغلها عدد من المشاهير والأشخاص بطريقة فكاهية وساخرة من بينهم الفنان فتحي عبدالوهاب. انتشار هذه الجملة وتداولها بالعديد من الأمور بطريقة فكاهية جعل مطعم ماكدونالدز الشهير يقرر استغلالها تسويقيًا وذلك بنشره إعلاناً عبر صفحته في إنستغرام الخاصة في مصر بتعليق “متهور بس بحبه”.

من جانبها قامت بسمة بوسيل بإعادة نشر البوست وعلقت “أنا جوعانة”، مع طلب إحدى وجبات ماكدونالدز الشهيرة، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور، مؤكدين أنها خطة تسويقية ذكية جدًا.

يُشار إلى أن حادثة انفصال الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل كانت قد شغلت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن ألمحت بوسيل أن سبب الانفصال هي صور وفيديوهات تصلها لزوجها من المعجبات وأنه لا يحترم مشاعرها، وتدخل في قصة الانفصال عدد كبير من المشاهير من أجل حل الخلاف بينهما من ضمنهم الفنانة الإماراتية أحلام التي هددت بالسفر إليهما من أجل إعادتهما إلى بعضهما.

وبعد فترة من الصمت الذي التزم به تامر حسني، قرر مصالحة زوجته بمنشور مؤكدًا أنه اضطر إلى اللجوء لهذه الطريقة كون بوسيل هي من بدأت الأمر بنشر الخلاف عبر السوشال ميديا، ووصف ما قامت به بالتهور طالبًا منها عدم تصديق الناس الذين يحاولون الإيقاع بينهما، لتعود الأمور إلى طبيعتها بينهما ويحل الخلاف بعد فترة قصيرة من إعلانه. وتزوجت بوسيل من تامر حسني في عام 2012 بعد مشاركتها في برنامج المواهب ستار أكاديمي، وأنجبت تاليا وأمايا وفي عام 2018 أنجبت ابنهما آدم.