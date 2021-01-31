فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء الممثلة المعتزلة “مايان كرم” شقيقة الفنانة المصرية “هيدي كرم”، التى خطفت الأنظار لدي ظهورها وهي طفلة من خلال مشاركتها في بفيلم “الرقص مع الشيطان” بطولة الفنان القدير الراحل نور الشريف، وحين نشرت شقيقتها الفنانة هيدي كرم في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور وفيديوهات تجمعهما واتضح الشبه الكبير بينهما. وتناقلتها حسابات نشطه علي السوشيال ميديا.

كما شاركت مايان كرم في “فيلم أحلام عمرنا” إنتاج عام 2005، حيث قامت بدور “علا” صديقة “ندى” التى قامت بدورها الفنانة منى زكي، بالإضافة إلي مشاركتها في فيلم “الرقص مع الشيطان” عام 1993، بطولة الفنان الراحل نور الشريف ومديحة يسري، وقامت بدور الطفلة “سيلي” حفيدة واصل.

وعلي الصعيد الفنى، تعيش الفنانة هيدي كرم حالة من النشاط الفني، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير أولى بطولاتها المطلقة في “مسلسل كواليس” وتنتظر عرضه الفترة المقبلة، كما أنها تشارك في بطولة “مسلسل لؤلؤ” مع الفنانين مي عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر، والذي يُعرض حالياً ضمن الموسم الشتوي.

وكشفت هيدي كرم في تصريحات صحفية عن أنهم سيقدمون الجزء الثاني من “مسلسل سابع جار” الفترة المقبلة وذلك بعد تجاوز المشاكل الإنتاجية التي حدثت لصناع العمل مؤخرًا، مؤكدة أن شخصيتها في الجزء الثاني من المسلسل ستشهد تطورات كبيرة ومختلفة.

وأضافت أنها تتمنى العودة للسينما بعمل مميز وكبير خاصة أن آخر أعمالها كان في فيلم “اللي اختشوا ماتوا” مع غادة عبدالرازق وعبير صبري، ولكن أكدت مشاركتها كضيفة شرف في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبدالعزيز.