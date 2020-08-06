عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على طريقتها، عن استيائها الشديد من الطبقة الحاكمة في لبنان بعد الانفجار الهائل الذي شهدته العاصمة بيروت في مرفئها وتسبب في دمار كبير وعدد كبير من الاصابات.

فقد كتبت مايا دياب في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أريد رجلاً واحداً صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان ،مطلوب الحضور والأمر بإنهائهم ،إنهاء هؤلاء الحثالة.”.

وقد أثارت التغريدة جدلا واسعا بين متابعي مايا دياب بين مؤيد ومؤكد على ان شخصية مثل الامير محمد بن سلمان قادرة على محاسبة الفاسدين وارجاع لبنان الى سابق عهده وبين من انتقد واشار الى المصير الذي يعانيه اليمن بسبب الحرب المشتعلة هناك.

قائد فذ شجاع



لو استلم ملف لبنان شهر واحد لن يسمع لزعماء الحرب القدماء ولا لعصابة نصرالله أثر



ستعود لبنان على يده منارة للعرب من جديد pic.twitter.com/BUB8F02U8G — Abdulrahman عبدالرحمن الحربي (@Alzara_abdulra) August 5, 2020