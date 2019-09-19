مايا دياب اول فنانة في العالم العربي تطلق الفلتر الخاص بها على انستغرام!

عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن سعادتها بأن تكون اول فنانة في العالم العربي تطلق “فلتر” خاص بها على تطبيق انستغرام.

ونشرت مايا دياب على حسابها بالموقع فيديو مع “الفلتر”، وعبرت عن سعادتها بكونها المغنية والشخصية الأولى من المشاهير في نطاق إقليم MENA (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) التي تطلق الفلتر الخاص بها، ودعت متابعيها إلى تجربته.

صدرت لمايا دياب منتصف أغسطس الماضي أغنية مصورة جديدة بعنوان “يابا يابا”، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير، ووصل عدد مشاهداتها على قناة مايا دياب الرسمية بموقع YouTube لأكثر من مليون و600 ألف مشاهدة.