نشرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ صورة جديدة برفقة إبنتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عايدت من خلالها النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وظهرت وهي تحضن إبنتها بلقطة عفوية لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين عايدوها بالمقبل وعبروا عن حبهم الكبير لها.

وكانت ​الإمارات العربية المتحدة​ قد كرمت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر إضاءة برج خليفة الواقع في دبي بوضع صورتها عليه، ونشرت مايا الصور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ولاقت الصور إعجاب متابعيها الذين أكدوا أنها تستحق التكريم.





